Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: “Presto un figlio insieme”

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia avranno presto un figlio insieme: a confermarlo è stata la stessa compagna del conduttore di Temptation Island che ha rivelato che lui l’avrebbe convinta.

Dopo anni d’indecisioni Pamela Camassa si sarebbe decisa: questo sarebbe il momento giusto per avere un figlio, e lei e Filippo Bisciglia lo desiderano ardentemente. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice fidanzata con il noto volto di Temptation Island: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, ha detto Pamela Camassa.





La fidanzata di Bisciglia non ha neanche escluso che, presto o tardi, lei e il conduttore convolino a nozze.

La coppia via social appare più unita che mai e finora sia Pamela che Bisciglia avevano fatto sapere di volersi prendere il loro tempo prima di fare passi importanti, nonostante i due si amassero alla follia. Finalmente i tempi sono maturi e pertanto è possibile che già nei prossimi mesi i due annuncino a sorpresa la cicogna in arrivo o, chissà, i tanto attesi fiori d’arancio. Per il momento sembra che Bisciglia volesse già da tempo una famiglia con la fidanzata mentre Pamela Camassa avrebbe preferito concentrarsi con tutta se stessa sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo.