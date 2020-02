Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato? La smentita

Da giorni circola la voce su una presunta lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti: la voce è stata smentita da una fonte vicina ai due.

Da giorni circolano voci circa la presunta lite che Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero avuto nel dietro le quinte di Avanti a un altro e che, secondo i rumors, avrebbe addirittura messo fine alla loro decennale collaborazione. La notizia è stata presto smentita da una fonte molto vicina ai due.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Nessuna lite in corso tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti: a confermarlo è stato Marco Salvati, autore dei programmi del celebre duo di conduttori, che ha negato qualsiasi rumor a proposito della lite. L’entourage di Bonolis ha anche fatto sapere che qualcosa i due avessero veramente litigato le cose tra loro si sarebbero presto risolte, come sempre. Insomma, i fan di Bonolis e Laurenti non hanno nulla da temere: la coppia di conduttori è ben rodata dopo quasi 30 anni di collaborazione.





I due hanno iniziato a lavorare insieme nel 1991 e ancora oggi sono considerati una delle coppie più brillanti della TV.

Bonolis e Laurenti sono anche grandi amici: una volta Laurenti raccontò in un’intervista che fu proprio Bonolis ad aiutarlo a uscire dalla depressione presentandogli quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita, Raffaella Ferrari.

Anche se sui social non sono presenti molte foto che li ritraggano insieme è fuor di dubbio che i due abbiano un buon rapporto anche al di fuori della loro carriera nel piccolo schermo, e più di una volta entrambi hanno detto cose positive e colme di stima l’uno nei confronti dell’altro.