Grande successo per la prima puntata di Amici 19 che si aggiudica gli ascolti tv di venerdì 28 febbraio 2020 e sconfigge La Corrida.

Nella serata di venerdì 28 febbraio 2020 gli ascolti tv maggiori se li è aggiudicati Amici 19 il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Infatti, anche grazie alla partecipazione delle Sardine il talent ha interessato 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. La Corrida in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, invece, si è fermata a poca distanza: 4.223.000 spettatori davanti al piccolo schermo per uno share pari al 18.7%. Il numero di spettatori per questo secondo programma è risultato superiore rispetto al talent di Maria De Filippi.





Per quanto riguarda gli atri canali, su Rai 2 è andato in onda il programma Il Cacciatore 2 che ha intrattenuto 1.470.000 spettatori pari al 5.5% di share nel primo episodio, e 1.378.000 spettatori pari al 5.97% nel secondo episodio. Su Italia 1, invece, Red ha registrato 1.570.000 spettatori davanti al televisore (con uno share pari al 6.51%). Rai 3 con Presa Diretta ha segnato 849.000 spettatori (con il 3.34% con presentazione di 11 minuti: 823.000 – 3.05%).

Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.195.000 spettatori (pari al 6.03% di share). Su La 7, infine, Propaganda Live ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.17%.