Avanti Un Altro: da questa estate torna su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tutti i sabato sera con puntate speciali.

Appuntamento dal 16 maggio 2020 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti al comando di Avanti Un Altro. Su Canale 5, ogni sabato sera la coppia d’oro della televisione italiana andrà in onda con delle puntate speciali.

Torna Avanti Un Altro

Il celeberrimo quiz televisivo si collocava nella fascia di intrattenimento pomeridiana, è quindi una bella svolta quella di passare alla prima serata sulla rete Mediaset più famosa. Non solo: questa volta Avanti Un Altro sfiderà lo share dell’Eurovision Song Contest 2020.

Ideato e condotto da Paolo Bonolis, che secondo alcune voci riceverebbe un cachet davvero stellare, il programma finora ha portato sui nostri schermi anche la bella Claudia Ruggeri, detta Miss Claudia. Non si sa ancora se la formazione sarà la stessa, ma in fondo squadra vincente non si cambia.

Una sfida per Bonolis e Laurenti

Di scena a Rotterdam, il festival musicale europeo Eurovision Song Contest si conclude proprio il 16 maggio 2020 e solitamente si trova a sgomitare con la finale di “Amici” per chi si accaparra più spettatori.

Nonostante la presenza del cantante Diodato a rappresentare l’Italia, il programma con Bonolis e Laurenti rappresenta una vera minaccia.

Avanti Un Altro, quanto durerà

Non si sa ancora fino a quando Avanti Un Altro ci intratterrà di sabato sera, per il momento si può ipotizzare che le puntate saranno solo tre. Gli amatissimi Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ormai fanno coppia da trent’anni sui nostri schermi, sarebbero stati inoltre i protagonisti di una presunta lite.

Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero litigato negli studi televisivi Elios. L’entourage di Bonolis però non ha perso tempo nello smentire le voci sottolineando la solida collaborazione con Laurenti, nonché amicizia, che perdura da sempre.

Paolo Bonolis, dalla sua, non è mai stato un personaggio che passa inosservato.

Durante una puntata di Avanti Un Altro, infatti, ha lanciato una frecciatina all’influencer Giulia De Lellis facendo scalpore, eppure non sembrano esserci stati ulteriori sviluppi della faccenda.