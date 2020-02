Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 all’8 marzo 2020

Il periodo dal 2 all'8 marzo secondo l'oroscopo settimanale di Paolo Fox sarà ottimo per Toro, Vergine e Scoirpione, meno invece per il Sagittario.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2020. Qui i dettagli segno per segno su come saranno i primi giorni del terzo mese dell’anno tenendo conto di amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dal 2 all’8 marzo

Ottimo periodo per i Toro, i Vergine e gli Scorpioni che vengono quotati dall’astrologo con cinque punti su cinque. Giorni di difficoltà invece per il Sagittario, l’unico segno che ha invece soltanto due stelline.

Ariete

Cielo intrigante dal punto di vista amoroso grazie alla presenza di Venere. Potrebbero nascere tuttavia delle perplessità nei rapporti che sono nati da poco. Possibili progressi anche dal punto di vista finanziario se la professione esercitata lo consente.

Toro

Si tratta di una delle settimane più belle per le coppie più forti, ma anche ideali per dare un ultimatum ad una persone che è sempre più distante dalle proprie richieste.

Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte o riconferme.

Gemelli

Se a gennaio le relazioni erano messe in discussione, tra marzo e aprile c’è buona probabilità che ripartano. Possibile qualche divergenza nelle coppie che può però essere superata facilmente. Restano comunque problemi di lavoro che uno dei due componenti ha incontrato di recente e che fino a che non avranno avuto risoluzione potrebbero minacciare o complicare il rapporto.

Cancro

La buona notizia è che giovedì Venere tornerà favorevole e anche i sentimenti possono ripartire. Le coppie di lunga durata devono ritrovare un po’ di serenità. Sul campo lavorativo sempre nello stesso giorno arriveranno incontri importanti e recupero.

Leone

Le coppie ben avviate possono fare progetti importanti mentre quelle che hanno vissuto una crisi dovranno prestare attenzione alla giornata di venerdì.

Per quanto riguarda la professione ci sono vertenze in corso: entro aprile qualcuno potrebbe abbandonare un percorso e iniziare qualcosa di nuovo.

Vergine

La situazione generale è intrigante e lo sarà ancor di più da giovedì, quando Venere inizierà un transito splendido. Periodo molto favorevole anche sul lavoro: chi aspetta conferme potrebbe riceverle e buone notizie arriveranno per chi si mette in gioco anche se non è giovanissimo.

Bilancia

Venere è ostile ma questo periodo di tormento durerà soltanto qualche giorno: ogni decisione poi sarà più facile perché dal fine settimana non sarà più opposta. Essendo dissonanti anche Giove e Saturno, bisogna affrontare ancora alcune spese.

Scorpione

Giovedì e venerdì saranno i giorni più favorevoli alle storie d’amore. Se sul lavoro di recente non ci sono state molte soddisfazioni, la rotta cambia.

Ciò avverrà maggiormente nella seconda parte del mese, quando molti problemi saranno risolti e sarà possibile cambiare pagina.

Sagittario

Quasi tutti i single rifiutano le proposte superficiali e vogliono costruire qualcosa di più insieme ad una persona: chi non è convinto di una relazione si arrabbierà parecchio agli inizi della settimana. In campo professionale non ci saranno grandi soluzioni anche se a fine mese si recupererà molta energia.

Capricorno

Ci sarà un transito di pianeti a proprio favore: anche i più reticenti o diffidenti potranno finalmente iniziare a concedersi. Rispetto ai problemi del passato, anche sul lavoro sarà un momento di forza soprattutto nelle giornate di inizio settimana.

Acquario

Il desiderio d’amore non manca e i primi giorni di marzo sono interessanti per stabilire le proprie intenzioni sentimentali.

Nelle coppie c’è molta voglia di cambiare vita: presto arriverà un grande progetto come quello di cambiare casa.

Pesci

Se c’è stato un tradimento, ora è importante dimenticare tutto, pensare al futuro o darsi un’opportunità in più. Fase innovativa e fortemente vantaggiosa per quanto concerne l’attività professionale.