Belen e Stefano tornano nello studio di C'è Posta Per Te per aiutare un giovane innamorato a fare una sorpresa, ma qualcosa va storto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ospiti da Maria de Filippi a C’è Posta Per Te. Nella serata di sabato 29 febbraio la coppia è entrata nello studio di canale 5 su suggerimento di Pio e Amedeo. I due comici infatti hanno chiesto l’aiuto di Belen e Stefano per aiutare Gabriele, un giovane ragazzo innamorato presente in studio.

Gabriele è un 24enne che sogna già il matrimonio: vuole sposare al più presto la sua fidanzata Giorgia.Per questo, ha organizzato una sorpresa in studio, coinvolgendo Stefano e Belen. Gabriele ha chiesto ai due di essere i suoi testimoni di nozze. Belen ha subito accettato con entusiasmo, Stefano si è lasciato trascinare dalla compagna. A quel punto, i comici Pio e Amedeo hanno chiesto a Stefano e Belen di fare anche dei regali di nozze: bomboniere, anello, addirittura una bellissima cucina.

Atmosfera scherzosa dunque, che ha preceduto l’ingresso in studio dell’ignara futura sposa, Giorgia.

Belen e Stefano a C’è Posta per Te, la gaffe

Poi Maria de Filippi ha introdotto Giorgia in studio. A quel punto c’è stata l’incredibile gaffe di Stefano De Martino, il quale si è fatto avanti cominciando a parlare di matrimonio alla ragazza. Stefano ha infatti detto a Giorgia che sposarsi è ormai sopravvalutato, inutile, scherzando sul fatto che anche lui avrebbe risparmiato un bel po’ di soldi senza fare i regali alla coppia. Giorgia non sapeva nulla della proposta del suo fidanzato Gabriele e le chiacchiere di De Martino sono state un grosso spoiler alla sorpresa. Per fortuna, Maria De Filippi e Belen sono riuscite a salvare la situazione regalando comunque uno show e una dichiarazione indimenticabile alla coppia di innamorati.