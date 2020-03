Pasquale Laricchia, ospite a Domenica Live, presenta sua figlia Stefania e risponde alle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Victoria Pennington.

Pasquale Laricchia, ex gieffino, è stato ospite domenica 1 marzo nel salotto di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso. Durante il programma, Pasquale, ha avuto modo di controbattere alle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Victoria Pennington, e ha presentato sua figlia per la prima volta.

Pasquale Laricchia presenta sua figlia

Pasquale Laricchia aveva tenuto segreta l’esistenza di sua figlia Stefania, avuta con la compagna Loredana, per molto tempo. La piccola ha solamente 8 mesi, e la D’Urso gioca con lei in studio. «Stiamo insieme dal 2007, sono tredici anni stiamo insieme da tanto tempo. Non voglio fare polemiche, voglio portare la mia testimonianza, penso che una persona che sta con un uomo da tredici anni possa essere la prova, posso dire solo cose belle di Pasquale. Ci siamo conosciuti in un momento particolare della mia vita, mio padre non stava bene.

Abbiamo desiderato tantissimo questa bambina» ha raccontato Loredana.

Le accuse di Victoria Pennington

Secondo Pasquale, le accuse sarebbero mosse dalla sua ex fidanzata Victoria Pennington sarebbero solo bugie nate unicamente da un desiderio di vendetta.

“Lei ha detto di avermi denunciato non lo ha mai fatto, non è vero. Non è mai stata alla Polizia, non sono mai stato convocato. Quando è andata via da me, mi ha detto che doveva partire per raggiungere il padre malato. Ho saputo in una trasmissione che aveva deciso di lasciarmi. Lei sperperava il denaro, quando l’ho visto, le ho tolto il giocattolo. È andata in un negozio di abbigliamento, mi hanno chiamato a saldare un contro da 12mila euro. Ho dovuto fare un lavoro gratis per saldare. Lei amava la vita agiata” dichiara Laricchia.