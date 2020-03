Adriana Volpe, il marito: “Non parlerò più di lei”

Il marito di Adriana Volpe, stufo degli innumerevoli gossip sulla moglie, ha preso un'importante decisione.

Il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha dichiarato via social che non avrebbe intenzione di spendere una parola di più riguardo a sua moglie, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Roberto Parli e Adriana Volpe

Al Grande Fratello Vip si sono diffusi sempre più gossip e indiscrezioni a proposito del rapporto tra Andrea Denver e Adrian Volpe: tra i due sembra essere sbocciata un’alchimia particolare, e in tanti hanno lasciato intendere che la conduttrice fosse attratta dal gieffino e viceversa. Sulla vicenda ovviamente si è espresso anche il marito della conduttrice che, stando degli innumerevoli gossip a tal proposito, ha dichiarato di non voler più parlare della moglie attraverso i social. Nonostante questo Parli, che con Adriana Volpe ha una figlia di nome Gisele, ha dichiarato che continuerà sempre a fare il tifo per lei: “Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica …

quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo .. forza Adry!”, ha scritto il marito della conduttrice.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 1 Mar 2020 alle ore 5:26 PST

In molti hanno rivelato che Roberto Parli sarebbe stato geloso del rapporto creatosi tra Adriana Volpe e Andrea Denver e che per questo fosse intenzionato a chiedere ufficialmente il divorzio. Quella tra la conduttrice e il gieffino è solo una splendida amicizia naturalmente, e il marito di Adriana Volpe sembra averlo ben chiaro. I due, in più di un’occasione, hanno affermato di non vedere l’ora di riabbracciarsi.