Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo in crisi: lei se n’è andata

Le cose si mettono male tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: questa volta la cantante avrebbe deciso di lasciarlo definitivamente.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono di nuovo in crisi? Secondo indiscrezioni la cantante sarebbe tornata a vivere nella sua casa a Roma, la stessa che aveva acquistato due anni fa al momento della sua rottura con il celebre compagno.

La crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbe degenerata e questa volta i due si sarebbero definitivamente separati: secondo indiscrezioni la cantante sarebbe tornata nella sua casa a Roma, la stessa in cui si era trasferita al momento della sua precedente rottura da D’Alessio, insieme al loro bambino, Andrea. I sospetti dei fan a proposito di un’altra imminente crisi avrebbero iniziato a circolare dopo che Anna Tatangelo avrebbe smesso di pubblicare foto insieme al suo storico compagno via social.

I due si erano già separati circa 2 anni fa, con tanto di annunci pubblici, salvo poi decidere di tentare ancora una volta a stare insieme.





Anna Tatangelo aveva confessato che a farla soffrire sarebbe stata la continua incertezza del compagno circa la possibilità di sposarsi, inoltre la cantante ha dichiarato che in casa lei avrebbe fatto di tutto per cercare di far funzionare le cose mentre da parte di D’Alessio non sarebbe giunta la benché minima considerazione. La cantante se n’era andata con il loro bambino, Andrea, ed era tornata nella casa condivisa con D’Alessio solo quando lui le aveva porto le sue scuse ufficiali. Questa volta, secondo indiscrezioni, la cantante sarebbe decisa a non tornare più insieme al compagno.