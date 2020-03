Nella Casa del Gf Vip 4, Antonella Elia ha confessato di aver fatto un provino per una nota fiction della Rai: le parole della showgirl piemontese

Nella magione del Grande Fratello Vip niente può passare inosservato. Anche una semplice chiacchierata diventa infatti lo scoop del giorno, soprattutto se si tratta di Antonella Elia. Grande protagonista del reality show targato Mediaset, la donna si trovava dunque a parlare con Fabio Testi e Antonio Zequila in merito alle loro passate esperienze lavorative. Quando poi “er mutanda” ha tirato in ballo la sua partecipazione a CentoVetrine, ecco che è saltata fuori una nota serie tv di Rai 1.





Nel sentire citato “Il Paradiso delle Signore”, Antonella Elia si è dunque lasciata sfuggire una confessione. “Conosco bene questo show, ho anche fatto un casting per quella soap. Dovevo recitare nel ruolo di una madre, ma purtroppo non mi hanno presa”. La showgirl ha precisato di aver fatto il provino poco prima di entrare al GF Vip.

Tuttavia evidentemente il ruolo propostole non era adatto a lei, visto che non è andato bene. “È successo tutto mentre avevo già accettato di partecipare al Gf. Forse è meglio che le cose siano andate così, altrimenti sarebbe stato un vero casino”.

Antonella Elia scartata dalla Rai

Durante questa sua rivelazione, Antonellina ha poi fatto anche una riflessione personale sul provino andato male per la fiction di Rai 1. Non essendo una mamma nella vita reale, infatti, ha pensato di non poter essere in grado di interpretare una. “Significa che era destino che andasse così […]”, ha sottolineato ancora l’ex spalla di Mike Bongiorno, che si è poi evidentemente rifatta come concorrente del Grande Fratello Vip 4.