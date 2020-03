Svelato il cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2019

In rete sono emersi dettagli riguardanti i compensi da capogiro percepiti dai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? Da mesi circolano voci e indiscrezioni riguardo ai possibili compensi da capogiro percepiti dai volti vip all’interno della casa, e i rumor in merito si sono fatti sempre più insistenti.

Cachet concorrenti GF Vip

Tante le indiscrezioni in merito ai compensi che percepirebbero (o avrebbero percepito in passato) i concorrenti del Grande Fratello Vip: sembra che nel 2019 le cifre percepite dagli ex gieffini (uno su tutti Cristiano Malgioglio) si aggirassero intorno ai 25 mila euro a settimana. Questa volta le indiscrezioni riguardano Barbara Alberti (che avrebbe percepito la bellezza di 18 mila euro a settimana) e Valeria Marini (ben 20 mila euro a settimana da quando ha fatto il suo ingresso al Gf Vip).

I compensi riguarderebbero poi anche i famosi ospiti del programma: ad esempio Lory Del Santo avrebbe incassato ben 5 mila euro per la sua ospitata all’interno del programma. In passato si vocifera che Giulia De Lellis abbia ottenuto invece “solo” 10 mila euro per la sua partecipazione allo show. Sarà vero?





Nessuna conferma riguardo alla veridicità delle cifre circolate in rete, anche se è fuor di dubbio che per i concorrenti si tratti davvero di cifre a tre o 4 zeri, specie ora che il Grande Fratello Vip verrà prolungato per lo slittamento dell’Isola dei Famosi a data da destinarsi. Antonella Elia nel confessionale del GF Vip ha dichiarato che una volta uscita spenderà i soldi ottenuti per la sua partecipazione al reality show per fare uno splendido viaggio ai Caraibi insieme al fidanzato Pietro Delle Piane.