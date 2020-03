Coronavirus, Alba Parietti contro il virologo: “Si informi prima”

Alba Parietti ha replicato con parole al vetriole contro il virologo Giorgio Palù che l'ha accusata di parlare a sproposito del Coronavirus.

Il virologo Giorgio Palù si è scagliato contro Alba Parietti per quanto da lei affermato a proposito del Coronavirus attraverso i social. La showgirl non gliele ha di certo mandate a dire e ha risposto con un post al vetriolo contro di lui.

Alba Parietti contro il virologo

Il virologo Giorgio Palù ha affermato che con l’epidemia del Coronavirus sui social “tutti” sono diventati epidemiologi, virologi e dottorandi, compresa Alba Parietti che nei giorni scorsi aveva invitato a usare la mascherina per evitare di contagiare il prossimo (specificando che l’oggetto servirebbe ad evitare il contagio nel caso in cui si fosse infetti). Ovviamente il post di Palù era sarcastico e la conduttrice non ha preso bene il fatto che fosse stato tirato in ballo il suo nome, così ha deciso di rispondere per le rime:

“Obbligare il personale dei centri commerciali, aeroporti, stazioni a metterla per non rischiare di contagiare il prossimo e indossarla dove è possibile, mi sembra solo un gesto di civiltà.

(…) Mi sembra che lei parli più a vanvera di me. Si informi anche lei prima di parlare”, ha replicato la showgirl via social aggiungendo anche che, a suo avviso, Palù avrebbe utilizzato il suo nome unicamente per attirare maggiore attenzione su di sé.





Il virologo non è l’unico ad aver detto la sua contro Alba Parietti per quando da lei affermato sul Coronavirus: anche sui social, in tanti, le hanno chiesto di occuparsi di tematiche su cui fosse maggiormente informata. La conduttrice ha replicato dichiarando a sua volta che invitare alla prevenzione non recherebbe alcun danno ma anzi servirebbe a informare il maggior numero di persone sui comportamenti corretti da seguire.