Feltri sfoga la sua rabbia contro il programma di Barbara D'Urso: il direttore di Libero litiga con Asia Argento sul caso Harvey Weinstein.

Non è la prima volta che Vittorio Feltri e Barbara D’Urso si scontrano: in questo caso la lite è scoppiata nel corso del programma Live. Presente come ospite anche Asia Argento, che di è confrontata con il direttore di Libero, Giuseppe Cruciani e Lory Del Santo. Il tema al centro della discussione è la condanna di Harvey Weinstein. Scoppiano scintille in studio.





Feltri contro Barbara D’Urso

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento”, ha scritto Vittorio Feltri su Twitter. “Il suo programma – ha poi proseguito – è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”. Ma cosa è successo?

Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2020

Il direttore di Libero ha partecipato coma ospite a Live – Non è la D’Urso per discutere sul caso Harvey Weinstein con Asia Argento.

Quest’ultima ha dichiarato di aver già querelato il direttore. Nonostante i vari tentativi di intervento, però, Feltri non è riuscito a esprimere la sua opinione e così ha perso le staffe in diretta. “Non vengo qui a fare il buffone. Già mi avete fatto stare come un cog***ne qua fuori ad aspettare”. Barbara D’Urso cerca quindi di calmare l’ospite, ma Asia Argento è pronta a replicare: “Mi ha chiamata prostituta! Se non è vero perché il suo avvocato ha offerto del denaro al mio per annullare la querela nei suoi confronti?”.