Tutto sulla nuova conduttrice di Striscia la Notizia: chi è la comica Francesca Manzini che affiancherà Gerry Scotti nel noto tg satirico di Mediaset

Al via lunedì 2 marzo la staffetta dei nuovi conduttori di Striscia la Notizia. Dopo il saluto dei simpaticissimi Ficarra e Picone, sarà ora la volta di Gerry Scotti di nuovo dietro al bancone del noto tg satirico di Canale 5. Ovviamente il veterano conduttore non sarà solo, ma accompagnata da una nuova co-conduttrice a dir poco sfavillante. Si tratta niente meno che di Francesca Manzini, che per una settimana affiancherà dunque lo zio Gerry nel lancio delle notizie.

Francesca Manzini pronta per Striscia

L’attrice comica rappresenta una novità assoluta nel ruolo di conduttrice. Molti la ricordano infatti soprattutto come una delle imitatrici più riuscite della stagione nelle vesti di Mara Venier. “Mi sento confusa e felice. Mangio come Gerry, sogno Gerry e condurrò con Gerry… praticamente non vedrete Francesca Manzini, ma il deepGerry”.

Così ha dunque ironicamente commentato la donna in merito alla sua nuova avventura televisiva.





Francesca Manzini ha 29 anni ed è la figlia di un dirigente della Lazio. La giovane attrice è approdata nel mondo dello spettacolo da RDS, la nota emittente radiofonica con sede a Roma. Ha inoltre avuto una parte nel film di Carlo Verdone dal titolo Benedetta follia. Infine nel 2018 l’abbiamo apprezzata ad Amici Celebrities di Maria De Filippi. “Ho fatto tanta gavetta, cantavo nelle birrerie, poi per tre anni ho fatto l’animatrice nei villaggi turistici. Ho preso tante porte in faccia”, ha precisato ancora. Francesca, con la sua solita ironia, ha però rimarcato come la sofferenza sia stata per lei uno stimolo. Siamo dunque certi che anche sul bancone di Striscia la Notizia farà faville!