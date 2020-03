GF VIP, Antonella Elia contro tutti: il duro sfogo

Antonella Elia si è sfogata di nuovo a proposito degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip con Adriana Volpe.

Durante la notte al Gf Vip Antonella Elia ha avuto un chiarimento con Adriana Volpe e per l’ennesima volta si è scagliata contro gli altri concorrenti della Casa senza risparmiare nessuno.

Antonella Elia contro tutti

Nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha litigato praticamente con tutti gli altri concorrenti: si è scontrata con Patrick, con Clizia, con Fernanda Lessa e non ultima con Adriana Volpe, che per l’ennesima volta ha provato a chiarirsi con lei e a cercare di capirla. La concorrente durante la notte ha avuto un duro sfogo con la conduttrice e ha riservato parole poco gentili nei confronti di tutti: di Patrick ha detto che sarebbe capace solo a fare “il giullare”, di Licia Nunez ha detto che sarebbe una stratega e di Fernanda Lessa ha dichiarato che sarebbe “una donna cattiva”.

Quando Adriana Volpe le ha fatto notare che forse nella sua lite con Clizia non avesse avuto proprio tutte le ragioni del caso Antonella Elia ha replicato: “Io sono istintiva, voi andate d’accordo per tornaconto”.





Insomma, per Adriana Volpe non ci sarebbe stato modo di ragione con la coinquilina e in attesa che il programma finisca non è escluso che scoppino altre liti all’interno del programma. Antonella Elia ha quasi sfiorato la rissa anche con Valeria Marini che ha colpito al seno prima che gli altri concorrenti riuscissero a dividerle. Sul web in tanti si sono schierati contro Antonella Elia chiedendone la squalifica e per il momento la concorrente non sembra avere vita facile all’interno del Grande Fratello Vip.