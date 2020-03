Gf Vip, i concorrenti sul coronavirus: “È un momento storico”

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono sempre più preoccupati per ciò che starebbe accadendo all'esterno con il coronavirus.

La preoccupazione per gli effetti del coronavirus si fa sentire anche nella casa del Grande Fratello Vip dove i concorrenti hanno espresso la loro preoccupazione per quanto starebbe accadendo fuori dalla Casa.

Gf Vip e Coronavirus: le parole

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente su quanto stia accadendo fuori dalla Casa e finora tutti loro hanno manifestato non poca preoccupazione per le sorti dell’umanità e dei loro cari a causa della pandemia. Valeria Marini, parlando dell’argomento con gli altri concorrenti, ha lasciato intendere di essere molto preoccupata e si è chiesta fra sé e sé: “Chissà se hanno già trovato un vaccino!”





Adriana Volpe ha invece osservato che al di là dei danni sulla salute e il tasso di mortalità del virus, a preoccuparla sarebbero soprattutto i danni sull’economia.

D’altronde che il virus abbia un forte impatto anche sull’economia è cosa nota a tutti: solo in Italia c’è stato un decisivo calo in borsa e molti negozi e locali hanno chiesto apertamente gli aiuti del governo dopo che per settimane – a causa del panico scatenatosi per la pandemia – la gente ha smesso di uscire di casa. “Scuole chiuse, stadi, musei chiusi. Il campionato che sarà fermo, è allucinante. Le aziende immagino in che condizioni saranno. Il paese si è fermato, immaginate che batosta economica che sta avendo l’Italia. Che cavolo di momento storico, è pazzesco”, ha dichiarato Adriana Volpe allarmata mentre sui social in tanti hanno lodato le sue parole.