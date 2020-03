Gf Vip 4 un grande successo? Le parole di Maria De Filippi

I concorrenti del Gf Vip sono convinti che lo show sia un grande successo, ma l'equivoco è stato causato da Maria De Filippi.

Una frase di Maria De Filippi e una degli autori a Fabio Testi ha fatto credere ai concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che questa edizione sia stata un grande successo. Sarà vero?

Grande Fratello Vip: gli ascolti

I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono quasi convinti che questa quarta edizione dello show sia stata un successone: la considerazione è nata però da un equivoco. Fabio Testi ha parlato con gli autori del programma durante un confessionale, e loro gli avrebbero comunicato che il reality show proseguirà fino alla fine di aprile (e non fino a quella di marzo come prefissato). Testi ha riportato la voce a Licia Nunez e a Antonella Elia che per questo si sarebbero convinte che il motivo per cui lo show sarebbe stato “prolungato” sarebbe proprio per via del suo grande successo.





Altro equivoco si è generato quando Alfonso Signorini si è recato da Maria De Filippi per chiedere informazioni su Serena Enardu.

La conduttrice nel presentarlo ha detto: “Sta andando in onda il Gf Vip, tra l’altro con molto successo”.

La verità sarebbe in realtà un’altra: lo show sarebbe stato prolungato perché al momento L’Isola dei Famosi sarebbe slittata al prossimo autunno (forse per mancanza di budget, oppure per mancanza di un volto pronto a condurlo). Inoltre lo share del programma sarebbe inferiore rispetto a quello della terza edizione del programma, che pure non aveva conquistato grossi numeri di ascolti e che per questo, presto o tardi, potrebbe richiedere un rinnovamento totale del programma per accontentare di più i gusti del pubblico.