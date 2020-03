Madonna è caduta da una sedia durante un suo concerto ed è scoppiata a piangere. La cantante ha annullato alcune date del suo tour.

Madonna è scoppiata in lacrime dopo una caduta su un palcoscenico di Parigi durante il suo Madame X Tour. La cantante ha dovuto annullare 4 date del suo tour in giro per il mondo.

Madonna: le lacrime in concerto

Non ha fatto segreto Madonna di essere vittima di gravi problemi di salute: la cantante ha dichiarato di aver consultato diversi medici che, per via di alcune lesioni da lei riportate, le avrebbero imposto l’assoluto riposo. Nonostante il dolore la cantante si è esibita a Parigi per il suo Madame X Tour ma durante il concerto sarebbe caduta da una sedia su cui si stava esibendo e alcune delle ballerine con lei sul palco l’avrebbero aiutata ad alzarsi.





“Ho trascorso gli ultimi due giorni con i dottori.

Scansioni, ultrasuoni, raggi X, esami e altre lacrime. Mi hanno spiegato molto chiaramente che se dovessi continuare il mio tour – dovrò riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo”, ha dichiarato la pop star attraverso i propri canali social, e sono in tanti ad attendere ulteriori notizie sul suo stato di salute.

La cantante avrebbe delle lesioni all’anca e al ginocchio e per questo utilizzerebbe il bastone per camminare. I medici le avrebbero imposto il riposo assoluto e per questo Madonna è stata costretta ad annullare alcune date del suo Madame X Tour. I fan sono molto preoccupati per le condizioni di salute della cantante, e in tanti le hanno rivolto pensieri d’affetto e di solidarietà attraverso i social.