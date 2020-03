Ospite a "Che tempo che fa", Maria de Filippi si è lasciata andare a rivelazioni inedite, comprese alcune indiscrezioni su Tina Cipollari

Dopo il debutto di venerdì 28 febbraio con Amici 2020 in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi è tornata in tv con C’è Posta per Te sabato 29. Infine domenica 1 marzo è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa da Fabio Fazio su Rai 2. Molti sono stati i temi affrontati dalla signora di Mediaset, visibilmente stranita dall’assenza di pubblico in studio del talk show.

Ad ogni modo, Queen Mary si è lasciata completamente andare raccontando alcuni retroscena dei suoi programmi di punta. Maria ha infatti parlato del rapporto con gli opinionisti di Uomini e Donne, ma anche del dietro le quinte di Amici, nonché del recente intervento del movimento delle Sardine nella prima serata del talent. Non sono ovviamente mancate le domande su Maurizio Costanzo, oltre a quelle inerenti le recenti dichiarazioni della stessa De Filippi su Sanremo.

“Tina? Le chiedo di non esagerare”

Entrando dunque nello studio del talk show di casa Rai, Maria De Filippi è apparsa decisamente interdetta.

Ricordiamo infatti che le trasmissioni che vanno in onda dalla Lombardia sono al momento senza pubblico, a causa dell’ordinanza relativa all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Rispondendo quindi alle domande di Fazio, la popolare conduttrice si è lasciata andare ad alcune confidenze che concernono i suoi programmi. “A C’è Posta per Te conosco la persona che sta per entrare, so da mesi la sua storia”, ha dunque affermato. “Per quanto riguarda invece Amici il discorso è più complesso. Il dietro le quinte è molto difficile, conosco i ragazzi e le esibizioni, ma fondamentalmente assisto anch’io alla trasmissione”.





La conversazione si è poi incentrata su Uomini e Donne. Ecco che dunque in merito a Tina Cipollari la presentatrice ha confessato un fatto inedito. “La gente da casa pensa ci sia un copione.

Certe volte, prima di iniziare a registrare, prego Tina di non esagerare, perché poi devo tagliare. Ma adesso ho trovato la soluzione: le chiudo l’audio del microfono!”.