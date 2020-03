Paola Di Benedetto parla del tradimento nella casa del GF VIP

Paola Di Benedetto ha detto la sua sul tradimento al GF Vip, confessando di aver perdonato chi l'avrebbe tradita.

Nella casa del Grande Fratello Vip Paola Di Bendetto si è finalmente confessata a proposito di un argomento controverso e che, a quanto pare, l’avrebbe riguardata da vicino: il tradimento.

Paola Di Benedetto: il tradimento

Nella casa più spiata d’Italia Paola Di Benedetto si è sbottonata a proposito del tradimento, e in particolare di quello da lei subito. La modella non ha confessato chi l’avrebbe tradita ma ha dichiarato che avrebbe perdonato: “Non me ne frega niente delle vendette. Poi dipende sempre dall’entità del tradimento e da una serie di cose. Ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato, ma ho perdonato”, ha dichiarato alle altre donne della casa. In tanti hanno subito pensato che forse Paola abbia perdonato Federico Rossi, il fidanzato a cui è legata da quasi un anno e con cui nell’estate del 2019 aveva annunciato di essersi separata per una mancanza di rispetto (salvo poi decidere di tornarci insieme).





Nonostante lei e il cantante non abbiano mai chiarito i motivi della rottura in tanti tra i fan hanno pensato che sia stato proprio Federico Rossi a tradire la showgirl, che a seguire lo avrebbe perdonato.

Paola Di Benedetto ha detto che in simili situazioni bisognerebbe trovarcisi prima di sparare giudizi, e che oggi sarebbe pronta a fare lo stesso. Lei e Federico Rossi dopo la breve separazione della scorsa estate sono tornati insieme più felici che mai e ora che la showgirl è al GF Vip il cantante le dedica spesso messaggi e pensieri romantici nell’attesa di poterla presto riabbracciare.