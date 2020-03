Soliti Ignoti a rischio chiusura per il Coronavirus: l’annuncio

I Soliti Ignoti è a rischio chiusura per il Coronavirus ma forse i vertici Rai hanno trovato una soluzione in extremis.

A causa della sempre maggiore diffusione del Coronavirus in Italia le trasmissioni televisive hanno dovuto prendere delle speciali contromisure e i Soliti Ignoti sarebbe a rischio chiusura.

Coronavirus: I Soliti Ignoti

Tante le trasmissioni che, per l’allarme Coronavirus, hanno dovuto prendere delle speciali contromisure: i programmi che prima venivano girati alla presenza del pubblico ora si svolgono solo col personale strettamente indispensabile e ovviamente anche i conduttori televisivi hanno seguito pedissequamente gli ordini imposti dagli organi sanitari. I Soliti Ignoti, show condotto da Amadeus, potrebbe avere qualche problema per quanto riguarda la ricerca dei concorrenti: a farlo sapere sono i vertici Rai.





Dopo una settimana d’indiscrezioni circa la presunta cancellazione del programma il direttore dell’emittente televisiva, Stefano Coletta, ha fatto sapere però di aver trovato un modo affinché il programma venga svolto senza apportare particolari modifiche.

“Non dovete fermarvi: devo aver detto qualcosa del genere alla produzione ma adesso abbiamo trovato una nuova soluzione per non snaturare il programma e renderlo uguale a prima”, ha detto il direttore di Rai1. La principale difficoltà nella realizzazione del programma sarebbe la ricerca dei concorrenti visto che al Nord in molti avrebbero paura di recarsi nelle zone a rischio mentre nel Sud Italia in tanti hanno manifestato di voler evitare spostamenti con treni e aerei per evitare ulteriori contagi. Quale sarà la soluzione trovata dalla Rai per far fronte al problema?