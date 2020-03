Anna e Gigi D’Alessio si sono lasciati: “Ci abbiamo provato”

Dopo le voci sulla crisi, la conferma: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono ufficialmente detti addio.

Con un post via social Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno confessato di essersi separati definitivamente: l’indiscrezione ha iniziato a farsi sempre più insistente dopo una soffiata via web.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Con un post via social Anna Tatangelo ha confessato che tra lei e Gigi D’Alessio l’amore è ufficialmente naufragato: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”, ha fatto sapere la cantante. Due anni fa la coppia si era già separata e la cantante aveva preso una casa tutta per sé e suo figlio a Roma. Per la gioia dei fan i due erano poi tornati insieme e per quasi un anno tutto è sembrato procedere per il meglio.





A sorpresa qualche settimana fa è iniziata a circolare l’indiscrezione secondo cui la Tatangelo sarebbe tornata nella casa presa all’epoca della loro prima separazione, e a quanto pare il rumor si è rivelato vero.

I due avrebbero tentato a stare di nuovo insieme ma la crisi si sarebbe ripresentata più forte di prima. I due hanno deciso comunque di mantenere i rapporti pacifici per il bene del figlio Andrea: “Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”, ha scritto Anna Tatangelo nel suo post, che è stato accolto da messaggi di tristezza e d’affetto da parte dei fan.