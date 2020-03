L'ultimo post di Caterina Balivo ha scatenato il rimprovero dei fan: ecco di cosa è stata accusata la presentatrice di "Vieni da me"

Caterina Balivo è una brava mamma lavoratrice, ogni giorno impegnata su Rai Uno con “Vieni da me”. Andando in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio, è inevitabile che solo nel week-end trovi un po’ di tempo libero da passare con la propria famiglia. Dopo aver vissuto diversi anni a Milano dove conduceva “Detto Fatto”, al momento Caterina si è trasferita stabilmente a Roma, riuscendo così a passare più tempo soprattutto con i suoi figli.

Proprio con la piccola Cora, la popolare presentatrice è andata a fare colazione domenica mattina in un bar di Piazza del Popolo. Qui mamma e figlia si sono godute la giornata soleggiata della Capitale, che preannunciava l’arrivo della primavera. Non a caso la didascalia a corredo dello scatto postato sui social rimarcava proprio l’estrema felicità della donna in quel momento di relax.

Visualizza questo post su Instagram Colazioni romane in Piazza del Popolo 💞 💞 #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 29 Feb 2020 alle ore 2:46 PST

Caterina Balivo criticata dai fan

Come al solito, Caterina Balivo sfoggiava un look glamour e trendy, tuttavia l’attenzione dei fan è stata attirata da un particolare ben preciso.

La partenopea indossava di fatto dei leggings super aderenti color tabacco, che le fasciavano le lunghe gambe. In abbinamento aveva delle ballerine di vernice rossa e occhiali da sole sfumati.

Il tutto era infine completato da un capo di lusso, ossia da una felpa oversize con una stampa a fiori firmata Gucci. Il prezzo di tale indumento pare sia di ben 980 euro, un cifra che non proprio tutti possono permettersi. Che la Balivo ami la moda griffata lo dimostra molto spesso negli scatti della sua quotidianità. Tuttavia ai follower questa ostentazione non sempre piace, tanto da scatenare diverse polemiche a proposito.