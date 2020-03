Vi siete mai chiesti quanto guadagna Elisa Isoardi al giorno a La Prova del Cuoco? Svelata la cifra che percepirebbe la conduttrice piemontese

Da quando è giunta alla fortunata “Prova del Cuoco”, la bella Elisa Isoardi si trova spesso al centro di qualche pettegolezzo. Prendendo le redini della trasmissione dopo Antonella Clerici, alla giovane conduttrice piemontese sono però piovute addosso anche diverse cattiverie. A tenere acceso il gossip sulla ex fidanzata di Matteo Salvini è dunque la sua vita privata, ma anche il suo stipendio in casa Rai. Secondo alcuni, infatti, pare che la cifra da lei guadagnata ogni giorno consista quasi in un tesoretto. Quanto guadagna dunque la bella Elisa in un solo giorno?

Elisa Isoardi: cifra stratosferica

La domanda interessa da tempo i telespettatori del noto cooking show di Rai Uno. Ricordiamo che a partire dal 2016 l’azienda della tv di Stato ha fissato per i suoi giornalisti un tetto massimo di 240.000 al mese.

Secondo alcuni, però, tali cifre non sarebbero del tutto soddisfacenti, pertanto in molti hanno deciso di passare alla concorrente Mediaset.





Tornando dunque a Elisa Isoardi, secondo un calcolo indicativo, dovrebbe percepire circa 1800 euro a puntata. Anche se parliamo di una cifra lorda, certamente resta un compenso molto alto, considerando gli stipendi basi di un comune lavoratore italiano. Ad ogni modo, nonostante all’inizio il pubblico non abbia accettato di buon grado la presenza della Isoardi a “La Prova del Cuoco”, oggi gli ascolti confermano il contrario. Gli indici di share del programma che si registrano a ogni puntata sono infatti a dir poco soddisfacenti. Al punto che la Rai pare intenzionata a confermare l’ex modella anche per la prossima stagione del programma culinario.