Dopo la puntata del 2 marzo, Adriana Volpe si è adirata contro gli autori del Grande Fratello Vip per via della lettera ricevuta dal marito

Le sorprese nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai. Così anche alla fine della puntata di lunedì 2 marzo, quando una delle concorrenti si è apertamente adirata contro la produzione. Si tratta niente meno che di Adriana Volpe, la quale ha palesato tutta la propria rabbia verso gli autori del reality show di Canale 5. Ma come mai la ex presentatrice Rai ha assunto questo comportamento?

Adriana Volpe si ribella

Ebbene, secondo Adriana Volpe gli autori del Gf sarebbero colpevoli di aver mostrato in diretta l’ennesimo video che rivelerebbe la grande complicità fra lei e Andrea Denver. In questo modo si sarebbe scatenato il disappunto del marito Roberto Parli, che difatti le ha fatto recapitare una nuova lettera all’interno della Casa. Le parole dell’uomo erano di grande rammarico, appunto per l’atteggiamento della donna all’interno della magione di Cinecittà.

Senza fare direttamente dei nomi, il chiaro riferimento era al modello di Miami, che negli ultimi tempi ha dimostrato effettivamente un grande interesse per lei.





Per tale motivo la bionda conduttrice ha mosso la sua protesta, decidendo di togliersi il microfono (si veda la foto) e di non rispettare il richiamo degli autori. “Questa settimana penso che dormirò tanto, caro GF. Scordatevi di me”: questa dunque la “minaccia” della ex modella trentina. A seguito della lettera del marito, inoltre, supponiamo che Denver non l’abbia salvata nella nomination palese, dove gli uomini potevano votare solo donne e viceversa. Il Gf prenderà ora dei provvedimento contro la frizzantissima concorrente?