Grossi guai per Asia Valente: dopo la petizione online anche Luigi Mastroianni si è scagliato contro di lei.

Luigi Mastroianni, ex volto di Uomini e Donne, si è scagliato contro Asia Valente per una frase da lei detta nella casa più spiata d’Italia e che, secondo l’ex tronista, non sarebbe stata trattata con la dovuta importanza.

Luigi Mastroianni contro Asia Valente

La frase pronunciata da Asia Valente al Grande Fratello Vip ha generato un vero e proprio putiferio in rete e contro di lei si è scagliato persino Luigi Mastroianni: l’ex tronista, che ha dichiarato di avere un fratello affetto da sindrome di down, ha rivelato di aver trovato terribilmente offensivi e discriminatorie le frasi di Asia Valente contro Sossio Aruta a cui per l’appunto aveva dato del “down” in maniera offensiva dopo che lui aveva tentato di spaventarla. Nonostante al GF Vip Clizia Incorvaia sia stata mandata via per aver dato del Buscetta a Andrea Denver e Salvo Veneziano sia stato allontanato per le sue frasi sessiste, nessun provvedimento è stato preso invece contro Asia Valente.

Luigi Mastroianni ha realizzato un video affrontando apertamente il modo in cui sono stati trattati i tre diversi casi e ha chiesto che vengano presi provvedimenti più seri contro di lei.

Contro Asia Valente si era espresso anche Iacopo Melio, presidente di una onlus per disabili, che ha realizzato una petizione online per gli stessi motivi.