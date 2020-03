Poche ore fa, nella diretta del Gf Vip 4, a Paolo Ciavarro è stata comunicata la presunta vera età di Clizia Incorvaia: la reazione del 28enne

Anche se la modella friulana è stata ufficialmente squalificata, al Grande Fratello Vip si continua a parlare della liaison tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’ultima settimana è stata del resto per Paolo una vera sofferenza, avvertendo parecchio la mancanza della donna. Nel corso della puntata del 2 marzo, Alfonso Signorini ha dunque affrontato con il figlio d’arte due argomenti che riguardano la bella Clizia.

Arrivato nella stanza del superled, Paolo è così venuto dapprima a conoscenza del gesto d’amore della Incorvaia. L’influencer ha infatti pubblicato nei giorni scorsi sui social una foto che la ritrae sulla spiaggia di Fregene, dove i due si sono dati appuntamento una volta usciti dal reality. Successivamente il padrone di casa ha mandato in onda una clip con uno spezzone dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso.

In essa si discuteva nello specifico della vera età di Clizia Incorvaia, argomento tirato in ballo da Daniele Interrante. Dopo aver visto la scena, Ciavarro Junior ha però spiazzato tutti affermando che, comunque stiano le cose, lui non ha nessun problema con la differenza d’età.

Paolo Ciavarro commenta Clizia

“Hai detto di avere 33 anni, però alcune persone dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello”. Così dunque ha avuto inizio l’accusa di Interrante contro Clizia a Live da Barbara D’Urso.





Nonostante la frecciatina, la Incorvaia ha continuato a mantenere il mistero, replicando che dopo i 30 anni una donna può decidere di non dichiarare più la sua età. A quel punto Signorini ha domandato a Ciavarro cosa ne pensasse in merito alla presunta bugia della sua dolce metà.

“Avevo capito che ne aveva 35, ma a me dell’età non frega assolutamente nulla”, ha risposto il diretto interessato. Una volta tornato in salone, tuttavia, il gieffino è sembrato totalmente incredulo sul fatto che Clizia possa avere quasi 40 anni. “Sarebbe un vero miracolo”, ha difatti commentato.