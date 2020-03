Quarta puntata per Pechino Express, il fortunato reality show di Rai Due: cosa succederà alle coppie in gara? Anticipazioni e novità

Tra poche ore andrà in onda su Rai Due il quarto appuntamento di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. L’adventure game, prodotto dalla tv di stato in collaborazione con Banijay Italia, sta riscuotendo anche quest’anno un grande consenso di pubblico, sulla scia delle precedenti edizioni. Dopo l’eliminazione dei palermitani, i viaggiatori si troveranno ora ad affrontare l’ultima tappa in territorio thailandese, e precisamente a Bangkok.

Pechino Express: le nuove tappe

Nella Città degli Angeli, dove vivono circa otto milioni di abitanti, i concorrenti avranno modo di vedere le antiche tradizioni fondersi con uno stile più contemporaneo e tecnologico. Qui infatti altissimi grattacieli si stagliano nei cieli accanto agli antichi templi per cui la città è ampiamente nota. Sarà del resto proprio il tempio di Wat Suthat Thepwararam il punto di partenza del nuovo tour.

Qui Costantino della Gherardesca consegnerà la busta nera alla coppia dei Wedding Planner. Questi ultimi sono infatti risultati i vincitori della puntata precedente e daranno il via alla prima missione.





I concorrenti si recheranno a Chinatown, nel mercato dei fiori di Yodpiman. Al primo traguardo di metà percorso, due coppie saranno chiamate a contendersi come al solito la prova immunità. La coppia vincitrice andrà quindi automaticamente avanti nello straordinario viaggio in Cina. Il traguardo della quarta puntata di Pechino Express sarà infine il tempio di Wat Benchamabophit, una spettacolare costruzione in marmo dove il presentatore annuncerà la classifica finale. Delle due coppie a rischio eliminazione sarà dunque decretata la sorte per bocca della coppia prima in classifica.