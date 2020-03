Timothy Hutton ha stuprato una 14 enne?

Timothy Hutton è in guai grossi: una modella lo ha accusato per un presunto abuso che avrebbe subito nel 1983, a 14 anni d'età.

Una ex modella canadese di nome Sera Johnston ha accusato l’attore Timothy Hutton di averla stuprata nel 1983. All’epoca dei fatti la donna avrebbe avuto appena 14 anni. L’attore ha rinnegato ogni accusa a suo carico.

Timothy Hutton accusato di stupro

L’attore premio Oscar Timothy Hutton è stato accusato di stupro dalla modella Sera Johnston che, all’epoca dei fatti, avrebbe avuto solo 14 anni. A detta della modella l’attore e alcuni suoi colleghi nel 1983 si trovavano a Vancouver per la realizzazione del film Iceman e avrebbero attirato lei e alcune sue amiche in una stanza d’albergo per bere qualcosa assieme. A seguire Timothy Hutton avrebbe abusato di lei in una stanza mentre un suo collega li avrebbe guardati.

Secondo indiscrezioni una delle amiche della modella avrebbe testimoniato i fatti nonostante lei abbia sentito solo le grida e i lamenti provenire dall’altra stanza perché troppo impegnata a respingere a sua volta gli altri amici dell’attore.

L’attore Premio Oscar avrebbe rinnegato le accuse a suo carico ed è certo che la vicenda verrà affrontata nelle sedi opportune. Dopo lo scandalo Weinstein e la nascita del movimento MeToo sono molte le donne che hanno accusato attori e personaggi famosi dello show business di violenze subite in passato. Come sempre è necessario che vengano svolte le dovute verifiche sul caso per poter sapere se Timothy Hutton sia davvero colpevole e se i fatti corrispondano a verità.