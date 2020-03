Wanda Nara e gli stivali sfoggiati al GF Vip: il prezzo da capogiro

Wanda Nara ha sfoggiato un paio di stivali impossibili da non notare. Il loro costo? Una cifra davvero da capogiro.

Al Grande Fratello Vip Wanda Nara ha sfoggiato degli stivali piuttosto appariscenti con tanto di borchie, cinghie, brillantini e tacchi a spillo. Signorini ha scherzato con lei chiedendole se “avesse il porto d’armi per quelli”. Il prezzo delle curiose scarpe? Esorbitante.

Wanda Nara: prezzo degli stivali

Gli stivali sfoggiati da Wanda Nara al Grande Fratello Vip sarebbero un modello del brand Philipp Plein e il loro prezzo si aggirerebbe intorno ai 10mila euro: 9.950 per l’esattezza. Insomma, un costo piuttosto esorbitante per un paio di stivali ma del resto Wanda ama i gadget eccessivi e quelli sono praticamente ricoperti da gioielli. La moglie di Icardi non bada a spese quanto a look e già in passato i fan sui social l’hanno criticata per alcune scelte a dir poco eccessive quanto a costi.





La showgirl ha sempre replicato alle critiche e ha sempre specificato di essersi guadagnata la sua indipendenza economica da sola, senza il bisogno del marito Mauro Icardi. I due hanno avuto due figlie insieme ma Wanda era già mamma di tre figli maschi avuti dal suo ex marito Maxi Lopez. Oggi la showgirl fa la spola tra Milano e Parigi dove Mauro Icardi è stato costretto a trasferirsi per impegni di lavoro. La coppia è estremamente affiatata e sui social non mancano mai foto che li ritraggano in compagnia dei loro figli in giro per il mondo. Wanda ha condiviso sui social alcuni scatti del loro lussuoso appartamento nella Capitale Francese, e anche per quello il prezzo sarebbe a dir poco da capogiro.