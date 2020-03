Dopo la lettera ricevuta in diretta al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si dice delusa dalle parole del marito: "Non me lo merito"

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 di lunedì 2 marzo, una delle protagonista della serata è stata Adriana Volpe. La ex presentatrice Rai ha infatti ricevuto una lettera al fulmicotone dal marito Roberto Parli, che l’accusava tra le righe di essere fin troppo espansiva nei confronti di Andrea Denver. L’uomo le ha dunque chiesto di stare attenta anche agli scherzi con il modello di Miami, portando rispetto sia a lui sia alla loro piccola Gisele.

Adriana Volpe si ribella al GF Vip

Nelle scorse ore, proprio per via di tale missiva, Adriana Volpe si è dunque arrabbiata con gli autori del reality show. La 47enne trentina ha poi affermato di non meritare le parole del suo compagno. “Ma cosa posso aver mai fatto? Perché mi ha scritto queste parole? Per me è stata una mazzata infinita”.

Con queste frasi, dunque, la bionda ex spalla di Giancarlo Magalli ha ammesso di non capire che immagine sbagliata possa aver dato a casa.

Quasi per ironia della sorte, a consolarla c’era proprio in quel momento Andrea Denver, che tuttavia si è detto pronto a fare un passo indietro. “Volevo dirti che se ti danno fastidio i miei apprezzamenti me li tengo per me…”, ha di fatto precisato il modello. La Volpe lo ha però tranquillizzato, rimarcando: “Faccio questo lavoro da vent’anni. Da domani inizio a divertirmi”. Come avrà dunque intenzione di comportasi d’ora in avanti la bella Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip?