La somiglianza tra le due sorelle Rodriguez è impressionante: i fan hanno stentato a riconoscere Belen e Cecilia in costume.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno posato insieme per la linea di costumi di Belen Me Fui, ma i fan hanno avuto qualche problema a distinguerle per la loro straordinaria somiglianza.

Belen e Cecilia Rodriguez: somiglianza

Stesso sangue stessa bellezza? Sembra proprio essere il caso di Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez che in uno dei loro ultimi scatti insieme apparsi sui social sembrano praticamente identiche. Entrambe dotate di intensi occhi nocciola, capelli castani e un fisico da urlo, le due sorelle Rodriguez si somigliano moltissimo e in Italia hanno ottenuto entrambe uno straordinario successo proprio grazie alla loro bellezza (e ai loro fisici statuari).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 2 Mar 2020 alle ore 12:44 PST







Le somiglianze tra Cecilia e Belen si fermerebbero però solamente al livello fisico: le due hanno sempre affermato di avere caratteri totalmente differenti.

Belen somiglierebbe di più alla mamma Veronica Cozzani, e il suo carattere è piuttosto schivo e mite. Cecilia è invece vulcanica e solare, ma da sempre vive “nell’ombra” della sorella maggiore che, in Italia, è stata la prima delle due a fare successo. Oggi entrambe sono felici e innamorate e i fan si domandano quando Cecilia e il suo Ignazio Moser si decideranno a regalare un cuginetto al piccolo Santiago De Martino, il figlio che Belen ha avuto da suo marito Stefano De Martino.