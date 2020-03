Bianca Guaccero è davvero casta da due anni? La verità nelle parole della conduttrice di "Detto Fatto"

Nel corso della puntata di “Detto Fatto” del 3 marzo 2020, Bianca Guaccero ha tenuto a ringraziare un ammiratore segreto che qualche giorno fa le ha fatto recapitare in studio un mazzo di rose bianche. L’uomo si è firmato con lo pseudonimo di Nino dalla Germania, mentre Jonathan Kashanian ha ammesso di aver sentito via Instagram il fatidico fan della bella conduttrice pugliese.

Bianca Guaccero, dunque, ha dapprima ringraziato Nino dalla Germania per il gesto meraviglioso e la lettera commovente a lei indirizzata che accompagnava i fiori. Poi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, lanciandosi apertamente contro i blog e i giornali che hanno riportato la notizia di una sua presunta castità. Tutti avrebbero infatti parlato della sua astinenza sessuale che andrebbe avanti avanti da oltre due anni, ma che lei non avrebbe mai confermato ufficialmente.

Bianca Guaccero replica al gossip

“Vi chiedo una cortesia […] Se scrivete come notizia che non faccio l’amore, sesso o come vi pare da due anni, vi invito davvero a dare spazio nelle vostre testate giornalistiche a cose serie”.





Così ha dunque precisato la conduttrice di Rai Due, riferendosi in special modo all’emergenza sanitaria da Coronavirus che sta interessando il nostro Paese così come tutto il mondo.

A quel punto Jonathan ha fatto però ironicamente notare che sarebbe grave e serio anche il fatto che lei non faccia sesso da due anni. Ma la risposta della Guaccero è stata oltremodo tagliente: “A parte che non è la realtà, non dirò mai la verità, io confondo”. Resta dunque ancora vivo il mistero sulla presunta castità della conturbante barese…