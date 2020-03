Pare che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci abbiano ritrovato l'affiatamento di un tempo: ecco cosa racconta la showgirl calabrese

Da quando si sono detti addio, su Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono sorti numerosissimi gossip. Nessuna certezza è però trasparita in merito alla vita sentimentale dei due ex coniugi, anche se le paparazzate per entrambi sono state moltissime. Ad ogni modo, pare che nessuna storia abbia lasciato davvero il segno nei cuori dei due Vip. Nessun legame ha mai veramente fatto voltare del tutto pagina a entrambi.

Ecco dunque che ora il settimanale “Chi”, messosi sulle loro tracce, ha scoperto delle novità a dir poco succulente. Pare infatti che i due siano tornati affiatati e complici come un tempo. Anche se non si parla ancora ufficialmente di un ritorno di fiamma, sono tuttavia diversi gli indizi che porterebbero a pensare a un ritorno sentimentale tra la conduttrice calabra e l’imprenditore piemontese.

“Chi viene dopo sente il confronto”

A onor del vero, i rapporti tra Briatore e la Gregoraci non sono mai stati troncati in maniera definitiva.

Anche dopo la separazione, infatti, i due ex coniugi si sono ripromessi di far crescere in un clima tranquillo e senza battaglie tra genitori il loro figlio Nathan Falco.





Flavio, del resto, pare non aver mai abbandonato il desiderio di poter tornare con la sua ex moglie. Forse proprio tale atteggiamento ha fatto presa su Elisabetta, impedendole di staccarsi definitivamente dal padre di suo figlio. Dal canto suo la bella Gregoraci, intervistata dal magazine di Alfonso Signorini dopo la rottura, aveva espresso apertamente il proprio pensiero. “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto”, aveva dichiarato la 40enne di Soverato, lasciando dunque intendere il grande rispetto che ancora porta per Briatore.