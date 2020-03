Diletta Leotta e King Toretto, vacanza romantica sulla neve: la foto

Neve, cene romantiche e tanto amore: Diletta Leotta e Daniele Scardina non si nascondono più, e ufficializzano la liaison!

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina la passione è alle stelle: i due si sono concessi una romantica vacanza in settimana bianca sul Monte Bianco, dove tra baci e scii si sono concessi qualche romantico bacio sulla neve!

Diletta Leotta e King Toretto

Daniele Scardina e Diletta Leotta non si nascondono più: i due sono stati paparazzati insieme mentre erano sul Monte Bianco, a godersi una romantica e spensierata vacanza sulla neve. La conduttrice ha anche mostrato le sue gambe svestite difronte al caminetto, e la romantica cena che lei e il pugile si sono concessi tra una ciaspolata e gli scii. La coppia finalmente sembra voler ufficializzare la propria liaison, e del resto sono ormai mesi che i due vengono avvistati sempre più spesso assieme e in atteggiamento compromettente.





La liaison tra King Toretto e Diletta Leotta è iniziata all’indomani dalla rottura della conduttrice da Matteo Mammì, manager di Sky con cui sembrava che presto o tardi sarebbe convolata a nozze. A sorpresa la storia è naufragata in un nulla di fatto, ma Scardina ha presto preso il posto di Mammì nel cuore della conduttrice. La conduttrice e il pugile si sono mostrati per la prima volta insieme ufficialmente via social con un simpatico scatto in cui la Leotta sembrava voler dare un pugno al neo-fidanzato. I due sembrano essere più affiatati che mai e i fan non vedono l’ora di conoscere altri dettagli piccanti rivelati dalle loro immagini via social.