Gabriel Garko ha davvero una nuova fiamma? La foto che lo vede in compagnia di un giovane misterioso solleva nuovi gossip

Gabriel Garko continua a restare indefessamente sul trono dei personaggi televisivi più chiacchierati degli ultimi tempi. Perennemente seguito dai paparazzi, solo pochi giorni fa i fotografi di “Chi” lo avevano beccato di nuovo in compagnia di Gabriele Rossi, in occasione di San Valentino. Inoltre, sempre di recente, il noto attore era stato visto in compagnia di una donna, che in molti hanno subito identificato come la sua possibile nuova fiamma. In realtà si trattava di Chiara Giordano, ex di Raoul Bova nonché grande amica di Garko.

Gabriel Garko: nuova fiamma?

In questi giorni, dunque, per il protagonista di Rodolfo Valentino – La Leggenda il gossip si è decisamente infiammato. Gabriel Garko è stato infatti nuovamente avvistato in compagnia di un altro ragazzo, ma questa volta del tutto estraneo al mondo dello spettacolo.

Sempre un articolo di “Chi” ha dunque insinuato qualche dubbio sulla possibile relazione del giovane con l’attore piemontese. Il magazine di Alfonso Signorini ha infatti titolato: “Gabriel Garko adesso ha un nuovo amico speciale”.

L’attore è stato paparazzato mentre passeggiava per le vie della capitale, fermandosi poi a pranzo in un ristorante con tale ragazzo misterioso. Considerata la complicità che traspare dai loro atteggiamenti, quest’ultimo sembra aver preso il posto dell’amico speciale Gabriele Rossi. Nel mentre, di Gabriele pare essersi persa ogni traccia. Con lui Gabriel Garko sembrava del resto inseparabile fino a poco tempo fa, quando si erano scambiati anche un regalo e delle mimose per San Valentino. Cosa è dunque davvero successo tra Garko e Gabriele? E che ruolo ha il bel giovanotto sconosciuto?