Un drone ha recapitato un messaggio alla casa del Grande Fratello Vip e Adriana Volpe senza pensarci due volte lo ha letto.

Al Grande Fratello Vip un drone è riuscito ad arginare i controlli di sicurezza e a lasciare un messaggio nel giardino della casa. Adriana Volpe ha infranto le regole e nonostante gli autori le abbiano chiesto esplicitamente di non leggere il biglietto, lei lo ha fatto.

Adriana Volpe: il messaggio

Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno prontamente cambiato inquadratura quando Adriana Volpe, nella casa più spiata d’Italia, ha aperto il messaggio che un drone ha fatto cadere all’interno del giardino. Non è la prima volta che la conduttrice infrange il regolamento e già qualche settimana fa aveva tolto il microfono nonostante il programma le avesse esplicitamente detto di non farlo. La conduttrice rischia dei guai per la sua condotta? Per il momento i telespettatori si domandano chi avrà inviato il drone e cosa avrà voluto comunicare.

Non è la prima volta che dei messaggi vengono recapitati ai concorrenti del programma ma il più delle volte essi erano stati approvati dalla redazione del reality show prima ancora che diventassero di dominio pubblico per i telespettatori.

Un drone al #GFVip e Adriana Volpe ancora arrabbiata con gli autori 😂✈️ pic.twitter.com/GNsA85kiK5 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) March 4, 2020

Dopo la lettera di suo marito Roberto Parli e le illazioni sul suo rapporto con Andrea Denver la conduttrice ha mostrato non poca insofferenza riguardo alle regole del gioco, ed è possibile che la lettura del messaggio (che le era stata vietata) sia solo il primo di uno dei suoi moti di ribellione nei confronti del programma.