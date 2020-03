Sossio Aruta e Ursula sono più innamorati che mai: al GF Vip lui ha organizzato una romantica sorpresa per il loro anniversario.

Sossio Aruta ha fatto un gesto speciale per Ursula Bennardo in occasione del loro anniversario: l’ex dama del trono over, che lo sta aspettando a casa, ha mostrato le sue lacrime di commozione ai fan per il gesto dell’uomo.

Sossio Aruta e Ursula: l’anniversario

Al Grande Fratello Vip Sossio Aruta non ha smesso neanche per un secondo di pensare a Ursula Bennardo e così, in occasione del loro anniversario, ha deciso di fare un tenero gesto per la donna amata. Con alcuni bicchieri ha realizzato una grande scritta sul prato della Casa scrivendo: “4/3/2018 Ti amo Ursula”. Per i due si tratta quindi del secondo anniversario, il primo insieme alla figlia che hanno avuto insieme, Bianca.





Ursula, visibilmente commossa, ha ringraziato Sossio attraverso i social e non ha nascosto ai fan le sue lacrime di commozione.

“Forse non siete abituate a vedermi piangere ma sono molto emozionata in questo momento”, ha detto l’ex dama, specificando anche che – nonostante Sossio sia via da appena una settimana – lei sentirebbe molto la sua mancanza. I due hanno trovato la felicità dopo un percorso piuttosto travagliato a Uomini e Donne, e il loro sogno d’amore è stato coronato dall’arrivo della piccola Bianca, sempre presente negli scatti dei genitori. Sossio ha anche promesso che presto lui e Ursula convoleranno a nozze. L’ex cavaliere è già stato sposato e ha due figli avuti dal suo precedente matrimonio. Sui social in tanti non vedono l’ora di avere ulteriori dettagli sul fatidico sì tra Sossio e Ursula.