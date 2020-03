La partita di Coppa Italia Juve Milan è stata rinviata a causa dell'emergenza da Coronavirus: al suo posto sarà trasmesso su Rai Uno Pretty Woman

L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha reso necessari alcuni cambiamenti anche nei palinsesti televisivi italiani. Pertanto anche la partita di Coppa Italia Juve Milan prevista per mercoledì 4 marzo è rinviata a data da destinarsi. Al fine di garantire la sicurezza di tifosi e calciatori, è stata inoltre scartata anche l’ipotesi di giocare il match a porte chiuse. Cosa succederà alla programmazione di Rai Uno? Ecco cosa andrà in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato al posto dell’evento sportivo.

Juve Milan sostituita dal film

A sostituire la partita Juve Milan sarà dunque un film molto amato, ossia “Pretty Woman” con i bellissimi Julia Roberts e Richard Gere. La pellicola racconta nello specifico la storia di Edward Lewis, un rubacuori gentiluomo che una sera conoscerà la prostituta Vivian Ward.

La donna sarà da lui assunta come accompagnatrice nei suoi appuntamenti d’affari. Ma Vivian, con la sua spontaneità, riuscirà a conquistare il cuore del manager, cambiandogli per sempre la vita.





Per quanto riguarda il resto della programmazione di casa Rai, sul secondo canale non andrà in onda neppure The Good Doctor 3. Sarà invece trasmessa la serie tv Il cacciatore, ossia la storia del giovane pubblico ministero Saverio Barone giunta alla sua seconda stagione. Nel mentre, anche la partita di Coppa Italia tra Napoli e Inter, prevista per giovedì 5 marzo, sarà rinviata. Anche in questo caso, non è dato sapere per ora quando si potrà assistere al match.