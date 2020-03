Il marito di Fernanda Lessa ha preso le difese della modella e ha gettato pesanti ombre su quanto accaduto al Gf Vip.

Il marito di Fernanda Lessa si è scagliato contro il Grande Fratello Vip per quanto accaduto a sua moglie all’interno della casa: la modella è stata accusata di stregoneria perché farebbe i bagni col sale e perché avrebbe fatto il segno della croce quando è passata difronte a lei Antonella Elia.

Fernanda Lessa: il marito

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un putiferio contro Fernanda Lessa che, in lacrime, ha detto di sentirsi ferita per le accuse di stregoneria. Secondo gli altri concorrenti la modella avrebbe fatto il bagno col sale e si sarebbe fatta il Segno della croce vedendo passare difronte a lei Antonella Elia. Il marito, Luca Zocchi, ha detto di augurarsi che Fernanda esca presto dal Gf Vip visto quello che le starebbero facendo, e con un post su Instagram ha gettato pesanti accuse contro la redazione del programma, rea secondo lui di aver nascosto video ancora più gravi delle accuse mosse da Antonella Elia.

In molti tra i fan hanno preso le difese di Fernanda Lessa attraverso i social dopo che la modella è scoppiata in lacrime per quanto detto contro di lei dagli altri concorrenti.

In particolare tra la modella e Antonella Elia non ci sarebbe affatto un buon rapporto e in tanti si chiedono come andranno a finire le cose tra le due all’interno della casa del Grande Fratello Vip.