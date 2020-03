A sorpresa Meghan Markle avrebbe deciso di tornare a recitare e per lei potrebbe essere pronto un ruolo in un film Marvel.

Dopo l’addio alla famiglia reale e ai titoli nobiliari, sembra che Meghan Markle abbia in serbo il sogno di tornare a recitare: secondo indiscrezioni la Marvel avrebbe già un progetto adatto a lei.

Meghan Markle torna a recitare?

Per il momento sono soltanto indiscrezioni ma si fanno sempre più insistenti: Meghan Markle vuole tornare a recitare. Del resto insieme al suo addio alla Corona Britannica si è diffusa presto la notizia del suo doppiaggio per un film Disney (il cui ricavato è stato devoluto interamente in beneficenza) e i progetti in vista per l’ormai ex duchessa potrebbero già essere molti, e anche piuttosto importanti.





Secondo i rumors in circolazione Meghan avrebbe chiesto al suo agente di cercarle un ruolo come super-eroina in un film e la Marvel potrebbe avere in serbo un ruolo perfetto per lei.

I tabloit britannici si sono sbizzarriti immaginando Meghan nel ruolo di “cattiva” coi super poteri, e in tanti si domandano se davvero la duchessa abbia intenzione di ricoprire un nuovo ruolo. Accettando di diventare moglie di Henry Meghan ha dovuto rinunciare a recitare e adesso che avrebbe convinto il Principe a lasciare la corte britannica è possibile che per lei si aprano davvero nuovi orizzonti professionali. Rinunciando ai titoli nobiliari lei e Harry dovranno provvedere al loro sostentamento, lavorando come due persone “comuni”. Meghan potrà quindi tornare a recitare come se nulla fosse? I fan sono in attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla questione.