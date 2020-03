Lite tra Morgan e Bugo: il retroscena sulla moglie e i dettagli

Bugo ha confessato altri inaspettati retroscena sulla sua lite con Morgan, e ha tirato in ballo anche sua moglie.

Nuove inedite notizie per la lite tra Morgan e Bugo. Il cantante che è stato umiliato da Morgan al Festival di Sanremo 2020 ha dichiarato che il collega avrebbe cambiato il testo della loro canzone già durante la prima serata e ha svelato dei retroscena sulla reazione di sua moglie.

Morgan contro Bugo

Nonostante Morgan abbia proposto a Bugo di deporre l’ascia di guerra, i due continuano a lanciarsi recriminazioni e frecciatine reciproche. A quanto pare, a detta di Bugo, Morgan avrebbe cambiato il testo di Sincero già durante la loro prima performance sul palco dell’Ariston e inoltre, a suo dire, il musicista non si sarebbe fatto capire da lui fin dalla prima serata.





“Nella prima serata Morgan canta la parte finale che nella versione originale non era prevista, ma non è che sto li a sindacare.

Quando fai le cose in coppia..se no fai le cose da solo se non vuoi avere casini”, ha confessato Bugo.

Il cantante ha anche aggiunto che sua moglie sarebbe rimasta incredula per quanto accaduto e che quando avrebbe visto quanto fatto da Morgan sul palco dell’Ariston si sarebbe messa le mani nei capelli, e poi avrebbe mandato un messaggio a suo marito per dirgli di essere orgogliosa di lui. La lite ha stupito l’intera italia e per giorni le parole del testo modificato da Morgan sono diventati virali sui social. “Mia moglie era a casa con degli amici, abbiamo anche un bimbo piccolo e ad una certa ora l’ha messo a dormire. (…) si è messa le mani in testa come per dire ‘Non ci posso credere’…sai era il mio primo festival”, ha confessato Bugo che, per il momento, non sembra intenzionato a fare pace con l’amico.