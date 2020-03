Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese sono tornate a parlare di Francesco Monte al Gf Vip 4: i problemi intimi e i messaggi dell'ex tronista

La scorsa settimana Teresanna Pugliese, nel corso di una chiacchierata con Paola Di Benedetto, aveva parlato di Francesco Monte e di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip. Ma forse non paghe delle precedenti rivelazioni, nelle scorse ore le due gieffine sono tornate a spifferare novità sull’ex tronista. La bella napoletana, nel dettaglio, ha anche rivelato di aver conosciuto Giulia Salemi, a sua volta ex fiamma di Monte, con cui aveva avuto una liaison proprio nella Casa di Cinecittà.

Paola Di Benedetto choc su Monte

Dopo aver ascoltato le parole della sua coinquilina, Paola Di Benedetto ha dunque riferito che suo padre era felice quando Francesco Monte la lasciò. Ricordiamo che l’attuale fidanzata di Federico Rossi del duo Benji & Fede aveva anche lei intavolato una relazione con il tarantino durante la loro esperienza all’Isola dei Famosi.

L’ex Madre Natura ha poi svelato di aver ricevuto un messaggio proprio da Monte, che le chiedeva di non parlare di lui nella casa del GF Vip.





Il messaggio di Francesco, secondo Paola, voleva significare nel dettaglio: “Non parlare male di me e di cose nostre”. Tuttavia c’è anche stato chi dice di aver sentito la Di Benedetto rivelare un particolare problema intimo di Monte. A quanto pare, infatti, l’ex gieffino si svegliava di notte urlando a causa di un inconveniente assai delicato, come traspare da alcuni tweet apparsi in rete.

Ecco il video dell ex e della verità finalmente che ho sempre pensato di monte in lio vedo solo bisnes #gfvip pic.twitter.com/vpACMpqJ2g — Carmen (@Carmen24793236) March 3, 2020