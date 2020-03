Per la gioia del fan dell'iconica trasmissione, "Sarabanda" di Enrico Papi tornerà presto in tv: tutte le novità sulla nuova edizione

I fan della nota trasmissione degli anni novanta-duemila saranno presto accontentati. L’iconica “Sarabanda”, presentata da Enrico Papi, tornerà infatti in tv entro la fine del 2020. Lo storico quiz musicale andrà in onda nella sua nuova edizione su TV8 e sarà sempre condotto da Papi. Tuttavia avrà un nome differente, dal momento che “Sarabanda” è un titolo di proprietà Mediaset.

Sarabanda presto in onda

Come molti ricorderanno, Sarabanda era già tornato con tre puntate speciali nel corso del 2017. Sulla prossima edizione del 2020 si hanno però ancora poche informazioni. L’unica certezza è che non avrà una cadenza giornaliera, ma forse settimanale. Al momento sono infatti in programma 6 puntate che dovrebbero occupare la prima serata. Il nuovo quiz show, prodotto dal gruppo Banijay, è in ogni caso ancora bloccato a causa delle misure preventive relative agli studi televisivi lombardi per via del Coronavirus.

Se dunque non sappiamo ancora quando saranno registrate le nuove puntate, pare in ogni caso che la messa in onda sia prevista per il mese di maggio.





Sarabanda è stato trasmesso su Italia 1 dal 1997 al 2004, aggiudicandosi il premio di quiz a tema musicale più duraturo della tv italiana. Lo show fu del resto un vero e proprio successo, come confermato anche dalla percentuale di consenso da parte del pubblico, che superava l’80 percento. Gli spettatori si appassionarono molto al programma anche per merito delle innate capacità da mattatore del conduttore. Enrico Papi riusciva infatti a mettere in risalto le particolarità dei concorrenti, evidenziandone con ironia il loro talento.