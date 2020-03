Il marito di Adriana Volpe ha scritto una nuova lettera per chiarire la posizione della moglie su Andrea Denver: "Atteggiamenti equivocabili da fuori"

Dopo la lettera inviata alla moglie Adriana Volpe in diretta televisiva al Gf Vip, Roberto Parli ha deciso ora di scriverne un’altra. L’uomo ha di fatto cercato di specificare alcuni punti rimasti irrisolti dalla precedente missiva, per la quale la conduttrice aveva manifestato un grande malessere. Proprio la reazione di Adriana ha spinto l’agente immobiliare a chiarire ancora il suo punto di vista in merito agli atteggiamenti della donna con il modello Andrea Denver.

Adriana Volpe: nuova lettera

“Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che si sono create intorno alla nostra famiglia. Fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie recapitatale al Grande Fratello”. Così inizia dunque il messaggio di Roberto, ribadendo la sua posizione di marito che vuole solo sostenere la propria compagna di vita.

La sua intenzione, a quanto scrive, era infatti quella di segnalare a sua moglie che determinati atteggiamenti possono essere equivocati da fuori. “Non da me, che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto”, continua ancora Parli.





In merito al presunto flirt tra Adriana Volpe e Denver, il marito ha infine precisato: “Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci al centro di un gossip, peraltro inesistente”. Sulle dichiarazioni di Antonio Zequila l’uomo non ha poi voluto aggiungere nulla, ritenendo che sua moglie gli abbia già risposto a dovere. Con tali parole Roberto Parli ha dunque dimostrato la sua grande fiducia in Adriana, nonostante le molte chiacchiere sul forte feeling tra lei e Denver.