Alessia Marcuzzi: “Vorrei scrivere un libro erotico”

Alessia Marcuzzi è piena di sorprese e ha confidato che tra i suoi progetti potrebbe esserci un libro erotico scritto a 4 mani.

Dopo essersi reinventata come stilista e aver lanciato la propria linea di borse Alessia Marcuzzi ha confidato i suoi progetti per il futuro e ha dichiarato che non avrebbe alcun tipo di problema, più in là, a scrivere un libro erotico.

Alessia Marcuzzi: i progetti

Alessia Marcuzzi non è solo una conduttrice, ma anche un’imprenditrice di successo. Per quanto riguarda i suoi modelli di riferimento la conduttrice ha rivelato che si tratterebbe di Gwyneth Paltrow (fondatrice di Goop, sito e-commerce in cui tra le altre cose è in vendita la sua candela “L’odore della mia vagina”) e sua nonna Mela, donna dinamica e molto stimolante. La conduttrice ha rivelato che come la Paltrow vorrebbe essere pronta ad accettare sempre nuove sfide e non ha escluso che tra i suoi nuovi progetti possa esserci anche qualcosa di spinto, come un libro dal contenuto erotico, e magari a 4 mani.

La conduttrice insomma è piena di sorprese inaspettate e sui social sono in tanti ad attendere novità riguardanti i suoi progetti futuri.





Di recente la conduttrice ha fatto sapere di aver dato vita al proprio marchio chiamato Luce, una parole che per lei sarebbe densa di significati. “Luce” sarebbe tanto importante per lei da aver deciso anche di tatuarsi questa parola, ma la foto da lei mostrata via social ha generato non poche polemiche visto che il tatuaggio sarebbe stato in tutto e per tutto simile a quello della fashion blogger Chiara Ferragni. Tra i fan qualcuno ha accusato Alessia Marcuzzi di averla copiata, ma la conduttrice ha presto risposto per le rime rivelando come siano andate veramente le cose.