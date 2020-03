L’ufficio stampa di Amici ha confermato che il programma andrà in onda a porte chiuse per l'emergenza da Coronavirus: tutte le novità

L’effetto del Coronavirus si vede anche nei palinsesti televisivi oramai da più di dieci giorni. Dopo la sospensione de “La Corrida” su Rai Uno, ecco che l’emergenza sanitaria si abbatte anche sul Serale di “Amici“. Il noto talent show capitanato da Maria De Filippi andrà infatti in onda senza pubblico nella prossima puntata.

Amici rimandato o spostato?

Non ci sarà, pare, nessun rinvio del programma di Canale 5, nonostante la presenza del pubblico in studio sia un elemento vitale per lo show. I fan infatti sostengono dal vivo gli alunni in gara, ma la loro animosità e il loro calore alimentano e arricchiscono anche il contesto in generale dello spettacolo. A dare dunque conferma che la puntata di “Amici” sarà a porte chiuse è stato l’ufficio stampa dello show, con una notizia che si aspettava da ore.

Tutte le emittenti televisive, del resto, stanno cercando di adattarsi alle nuove disposizioni del governo diramate nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo. Con esse, infatti, è stato allungato il periodo di “quarantena” per il Covid-19, che un’ordinanza che rimarrà in vigore fino al 15 marzo.





Resta tuttavia ancora incerto quale sarà il giorno della messa in onda della seconda puntata del Serale di “Amici”. Nelle scorse ore si era fatta strada l’ipotesi di una eventuale anticipazione a giovedì 5 marzo. Lo spostamento resta tuttora possibile, come confermato dallo stesso team del programma. Allo stato attuale delle cose, ad ogni modo, avrebbe forse più senso lasciare la collocazione originaria del venerdì. Tuttavia non sappiamo se dietro a questa scelta non ci siano delle particolari strategie di Mediaset.