"Pretty Woman" con Julia Roberts e Richard Gere su Rai Uno ha superato il 15% di share: sconfitto lo zio Gerry con "Chi vuol essere milionario?"

Se mai ci fosse bisogno di una conferma, l’inossidabile “Pretty Woman” resta un evergreen. Anche dopo 30 anni dalla sua prima uscita in sala, la pellicola che vede protagonisti Richard Gere e Julia Roberts ha infatti battuto tutti gli altri programmi in onda. Il film è andato a sostituire la diretta della Coppa Italia con il match Inter-Milan, sospeso via dell’emergenza da Coronavirus. La sostituzione è stata tuttavia assolutamente efficace per la Rai, che ha vinto la gara di ascolti tv nella prima serata di mercoledì 4 marzo.

“Pretty Woman” ha dunque conquistato oltre tre milioni e ottocentomila telspettatori, pari al 15,7% di share. Il film ha del resto surclassato anche “Chi Vuol essere Milionario?” di Gerry Scotti, che continua a non entusiasmare in termini di ascolti tv.

Anche “Chi l’ha Visto?” su Rai Tre ha avuto un leggero balzo in avanti rispetto all’ormai storico quiz di Canale 5.

Ascolti tv: tutti i dati

Nel dettaglio degli altri programmi, i continui cambiamenti di programmazione non hanno giovato a “Il Cacciatore 2” su Rai 2. La serie poliziesca con Francesco Montanari ha infatti segnato uno share pari a solo il 6,8%. Su Italia 1, invece, il film “Red 2” è stata seguita da circa un milione e seicentomila spettatori. “#CR4 – La Repubblica delle Donne” di Piero Chiambretti su Rete 4 ha poi raccolto poco più di un milione di telespettatori.





Su La7 il programma dedicato alle presidenziali americane ha registrato uno share del 2,1%, mentre su TV8 “Italia’s Got Talent” ha totalizzato il 7,6% di share.

Sul Nove il programma “L’Assedio” di Daria Bignardi ha infine raccolto l’1,1% di ascolti tv.