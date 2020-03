Il Coronavirus sta generando una situazione molto difficile in Italia, e Belen Rodriguez ha voluto lanciare un messaggio di speranza.

In Italia l’epidemia da Coronavirus sta creando panico e terribili danni economici. I malati aumentato di giorni in giorno e la preoccupazione è tanta, soprattutto nei centri più colpiti. Anche Belen Rodriguez ha voluto dedicare un pensiero d’incoraggiamento a questo difficile momento.

Belen Rodriguez: il messaggio

Anche Belen Rodriguez non ha nascosto la propria preoccupazione per la situazione che sta vivendo l’Italia in un momento tanto difficile. La showgirl argentina a mezzo Instagram ha postato l’immagine di uno splendido cielo al tramonto, e ha scritto: “Sperando che la calma torni presto per tutti”. Un messaggio chiaramente riferito alla crisi scatenata dall’epidemia da Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 5 Mar 2020 alle ore 2:49 PST







Nei giorni scorsi la showgirl argentina si era mostrata con la mascherina protettiva sul volto mentre usciva di casa e anche in quel caso non aveva mancato di commentare l’emergenza dichiarando: “Guarda come siamo finiti”.

In tanti tra i vip hanno detto la loro a proposito del caos generato dal Coronavirus in Italia.

Anche nel resto del mondo le star hanno raccontato la loro preoccupazione: ad esempio Gwyneth Paltrow si è mostrata ai fan con la mascherina, e come lei anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno affrontato il problema immaginando le terribili ripercussioni che l’epidemia avrebbe potuto avere (e sta avendo) sull’economia del paese. Il Governo ha diffuso le direttive a cui bisognerà attenersi per cercare di contenere l’epidemia ma nel frattempo in Italia molti ristoranti e locali pubblici sono messi in ginocchio dall’assenza di clientela.