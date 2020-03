Coronavirus, la frase shock sui morti pronunciata da Chiara Biasi

Sta generando aspre polemiche sui social la frase shock dell'influencer Chiara Biasi, che ha ironizzato sui morti per l'epidemia di coronavirus.

Continua a far parlare di se l’influencer Chiara Biasi, che questa volta ha scatenato forti polemiche con una frase shock che voleva a suo modo ironizzare sull’epidemia di coronavirus nel mondo. Nella giornata del 4 marzo la 29enne ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia nella quale appariva uno screenshot di una sua conversazione privata dove si lamentava perché nessuno che gli stava antipatico fosse ancora morto per il coronavirus.



Coronavirus, la frase di Chiara Biasi

Parole che hanno subito generato una bufera sui social network, con decine di utenti che hanno criticato la Biasi per aver scherzato su quella che è ormai una vera e propria emergenza sanitaria nazionale. Nello specifico, la frase scritta dall’influencer di Pordenone era la seguente: “E nessuno che mi sta sul ca**o che muore”.

La modella si è in seguito premurata di cancellare immediatamente la storia dal suo profilo, anche perché stavano iniziando ad arrivare numerosi commenti di persone indignate del suo comportamento così poco rispettoso verso le persone decedute per coronavirus.

Il precedente a Le Iene

Non è però la prima volta che l’influencer finisce nel mirino della critica social. Celebre fu ad esempio quando la Biasi rimase vittima di uno scherzo de Le Iene nel quale le venne fatto credere di essere stata protagonista di una strana campagna pubblicitaria. In quell’occasione la 29enne pronunciò la frase: “Io per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”, che suscitò profonda disapprovazione sul web.